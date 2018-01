ROMA, DI FRANCESCO: "LE VOCI SU DZEKO? ALLORA ANCHE GLI ALTRI DIECI..."

28 gennaio 2018

Eusebio Di Francesco ha allontanato la possibilità che le voci di mercato su Dzeko abbiano condizionato l'attaccante. "Possibile che le voci di mercato abbiano influito su Dzeko? Se fosse così, dovrei pensare che anche gli altri dieci giocatori sono sul mercato. Non è vero che tutte queste voci, non solo su Edin, non mi fanno dormire: io non dormo perché non riusciamo a fare gol", ha detto a Premium Sport.