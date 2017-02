ROMA, DE ROSSI VICINO AL RINNOVO

5 febbraio 2017

Daniele De Rossi capitan futuro. É vicino infatti il rinnovo del centrocampista giallorosso con il club capitolino fino al 2019, con opzione per un altro anno. Si spengono quindi le voci che lo vedevano in Cina, con Fabio Cannavaro che spingeva per portarlo al Tianjin, oppure negli Stati Uniti, nel New York City di Andrea Pirlo. Lo scrive Il Corriere dello Sport.