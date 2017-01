ROMA-DE ROSSI: PRESTO LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO

27 gennaio 2017

Il contratto di De Rossi scadrà in estate, ma sia lui che la società sembrano essere intenzionati a proseguire il loro rapporto. In febbraio, alla chiusura del mercato, il giocatore e la Roma potrebbero iniziare a intavolare il discorso per il rinnovo del contratto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.