ROMA, CRAC ITURBE: A RISCHIO I 5 MILIONI DEL RISCATTO

23 gennaio 2018

Grave infortunio per Juan Manuel Iturbe, attaccante in prestito dalla Roma al Club Tijuana, che ha subìto la rottura dei legamenti del ginocchio destro. Il 25enne era in prestito alla formazione messicana con obbligo di riscatto a titolo definitivo se si fossero verificate “determinate situazioni sportive” non meglio specificate dalla Roma. In caso di mancato riscatto i giallorossi non incasserebbero i 5 milioni pattuiti.