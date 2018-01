ROMA, COL BENFICA SI PARLA DI BRUNO PERES

4 gennaio 2018

Continuano i contatti tra la Roma e il Benfica per il trasferimento in Portogallo di Bruno Peres: il terzino brasiliano è in uscita da Trigoria ma tra i due club manca la definizione della formula: il club lusitano spinge per un prestito con diritto di riscatto, i giallorossi per il prestito con obbligo di riscatto.