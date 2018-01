ROMA-CHELSEA, SALTATA LA TRATTATIVA PER DZEKO: EDIN RESTA GIALLOROSSO

29 gennaio 2018

Fatta per il passaggio di Emerson Palmieri al Chelsea, tutto saltato invece per Dzeko. C'è infatti l'accordo tra i Blues e la Roma per il terzino sinistro (ai giallorossi andranno 20 milioni di euro più 8 di bonus) non quello per il trasferimento di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, quindi, rimarrà alla Roma fino al termine della stagione.