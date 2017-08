Roma, ceduto Iturbe al Tijuana

18 agosto 2017

Da oggetto del contendere tra Roma e Juve, a pacco da spedire il prima possibile in Messico. L'avventura giallorossa di Juan Manuel Iturbe si è chiusa con un prestito al Club Tijuana . L'attaccante paraguaiano si trasferisce, infatti, in America, nel campionato di Primera Division, con la formula dell'obbligo di riscatto legato alla presenze: a fine stagione alla Roma andranno 5 milioni di euro per la cessione definitiva.

Non un grande affare visto che la squadra della Capitale per strapparlo alla Juve dal Verona, nell'estate del 2014 aveva sborsato la bellezza di 22 milioni di euro più bonus. Da allora un totale 68 presenze con 5 gol più due brevi e non troppo fortunate parentesi al Bournemouth e al Torino. Per Iturbe è pronto un contratto quadriennale con gli Xolos.