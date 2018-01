ROMA: BRUNO PERES VICINO AL BENFICA

7 gennaio 2018

Entra nel vivo la trattativa tra la Roma e il Benfica per Bruno Peres. Il club giallorosso avrebbe detto sì all'offerta dei portoghesi: 9 milioni più bonus per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, con i giallorossi che vorrebbero anche riservarsi un’opzione sull’acquisto del talento Gedson Fernandes. In settimana, secondo quanto riporta 'Sky Sport', è previsto un incontro tra gli agenti del brasiliano e gli emissari lusitani per chiudere l’accordo col calciatore che ancora manca.