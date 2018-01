ROMA, BERARDI SE PARTE DZEKO

21 gennaio 2018

Il mercato della Roma è bollente. In attesa di capire se effettivamente il Chelsea affonderà il colpo su Edin Dzeko, il ds Monchi pensa a come cautelarsi. In caso di partenza del bosniaco, i giallorossi proverebbero ad acquistare subito a gennaio quello che è il grande obiettivo di giugno, ovvero Domenico Berardi, pupillo di Di Francesco. Trattativa non semplice, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche in base alle parole dell'ad del Sassuolo Carnevali, che ha escluso la partenza dei gioielli più preziosi dei neroverdi.