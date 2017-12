ROMA, BERARDI PUO' ARRIVARE A GIUGNO

29 dicembre 2017

Domenico Berardi alla Roma è una pista che non tramonta. E l'affare si potrebbe concretizzare non a gennaio ma a giugno. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico giallorosso Di Francesco è convinto di poter rilanciare l'attaccante che al Sassuolo sta vivendo una stagione tormentata. Proprio il calo di rendimento del giocatore dovrebbe abbassare sensibilmente le richieste del club emiliano che la scorsa estate chiedeva 40 milioni per l'esterno, che a sua volta sarebbe felice di cambiare ambiente e ritrovare il suo ex tecnico.