ROMA: BALDISSONI "SPALLETTI? VINCA UN TROFEO COSI' RESTA"

1 aprile 2017

"La permanenza di Spalletti legata a un successo? Facciamo sempre lo stesso discorso, non abbiamo elementi nuovi. Se ha detto che resta solo in caso di vittoria, che vinca un trofeo così rimarrà con noi e potremo parlarne". Così il dg della Roma Mauro Baldissoni a Premium Sport in merito al futuro del tecnico della Roma. "I discorsi sul mister li rinviamo alla fine del campionato. Ora siamo contrati solo sul presente".