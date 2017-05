ROMA, BALDISSONI: "DI FRANCESCO IN PANCHINA? NON E' VERO"

14 maggio 2017

Quale futuro per la panchina della Roma? Spalletti se ne va? Arriva Di Francesco? Prima del fischio d'inizio di Roma-Juve, il dg giallorosso Baldissoni si è così espresso: "Il prossimo tecnico? Sarà uno bravo - ha risposto col sorriso sulle labbra - ma posso dire che la notizia relativa a Di Francesco è destituita di ogni fondamento. Così come le tante altre uscite sui giornali relative a Montella, Mancini etc. Finiamo il campionato e poi vedremo".