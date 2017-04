ROMA-ATALANTA, INCONTRO PER KESSIE'

27 aprile 2017

E' avvenuto a Milano l'incontro tra la Roma e l'Atalanta per discutere del passaggio in giallorosso di Franck Kessiè: i due club avrebbero trovato un accordo di massima sui 30 milioni con il probabile inserimento di qualche contropartita. Quello che manca è l'accordo tra la Roma, che offre un ingaggio da un milione, e il giocatore, che chiede il doppio. Per questo l'ivoriano non ha ancora dato il suo consenso e ha ricevuto un ultimatum: per lui una settimana di tempo per valutare l'offerta.