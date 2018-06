ROMA, ASSE CALDO CON IL PORTO TRA BRAHIMI E BRUNO PERES

5 giugno 2018

La Roma non vuole lasciare nulla al caso e prova a mantenere calde tutte le piste: nel caso in cui la trattativa con Kluivert non dovesse andare a buon fine – riporta la Gazzetta dello Sport – i giallorossi potrebbero tornare in corsa per Brahimi forti dei rapporti mai interrotti con il Porto. In questo momento con i lusitani sta andando avanti una trattativa per la cessione di Bruno Peres, con la Roma che chiede almeno otto milioni.