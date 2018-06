ROMA, ANCHE IL BESIKTAS VUOLE JUAN JESUS

4 giugno 2018

Non solo il Torino, a quanto pare anche il Besiktas fa sul serio per Juan Jesus. Il difensore brasiliano della Roma è finito nel mirino del club turco che, come riporta il portale Fanatik.com e rilancia La Gazzetta dello Sport, vorrebbe imbastire una trattativa sulla base del prestito a un milione e mezzo di euro con il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.