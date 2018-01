ROMA: ALEIX VIDAL TENTENNA, FARI ANCHE SU MUKIELE

30 gennaio 2018

La Roma è alla ricerca di un esterno destro, il direttore sportivo Monchi sta lavorando duramente per dare al tecnico Eusebio Di Francesco il rinforzo giusto. Il primo obiettivo resta sempre lo spagnolo Aleix Vidal che, però, stenta a decidersi e potrebbe dire di no al trasferimento. Nel caso la trattativa con il Barcellona per Vidal saltasse - racconta La Gazzetta dello Sport - sarebbe già calda la pista che porta a Nordi Mukiele, classe 1997 del Montpellier sul quale si è mosso anche il Lipsia.