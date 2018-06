ROMA, AGENTE MANOLAS: "CHELSEA? NON SO NULLA"

16/06/2018

Dopo l'addio sfiorato dodici mesi fa, con il passaggio allo Zenit sfumato in extremis, il futuro di Kostas Manolas alla Roma è di nuovo in bilico. Sul difensore greco è segnalato il Chelsea, che potrebbe acquistarlo pagando la clausola rescissoria di circa 38 milioni di euro. L'agente del giocatore, però, taglia corto: "Del Chelsea, non so nulla, chiedete alla Roma", ha dichiarato ai microfoni di 'Romanews'.