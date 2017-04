ROMA: AGENTE DZEKO "LUI STA BENE QUI, POI..."

20 aprile 2017

"Dzeko a Roma sta bene, è una bella città, ha una squadra importante e non ho sentito lamentele da parte sua. Il suo è un contratto importante che scade tra tre anni, quindi...". L'agente dell'attaccante, Silvano Martina, è intervenuto ai microfoni della Web Radio di Romanews per chiarire le voci che vedrebbero il bosniaco tra i possibili partenti a fronte di un'offerta choc. "Questa è una domanda che bisognerebbe fare alla Roma, francamente non so che dire e non ne ho idea".