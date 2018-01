ROBINHO-SIVASSPOR: VISITE E FIRMA

22 gennaio 2018

Il Sivasspor ha ormai definito l'affare legato a Robinho, attaccante ex Real Madrid, Manchester City e Milan che domani sarà in Turchia per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto. Il club turco, con un comunicato pubblicato in serata, ha confermato che il brasiliano arriverà nella città di Sivas alle 12 locali.