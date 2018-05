Rivoluzione Real Madrid: Neymar, De Gea e Hazard per ripartire

27 maggio 2018

Dopo aver solo ritoccato la rosa per un paio di stagioni, confermandosi comunque sul trono d'Europa, a Madrid sponda Real erano già pronti a spese folli per il mercato estivo 2018, ma le parole d'addio di CR7 e Bale dall'Olimpico di Kiev hanno accelerato i rumours e incendiato la fantasi dei tifosi. Il Real Madrid e Zidane nel giro di pochi giorni, complice anche l'imminente Mondiale, potrebbero trovarsi a far fronte alle uscite del portoghese, del gallese e anche di Benzema, uno dei giocatori accostati al Napoli. Un ulteriore tesoro per il budget di mercato, già comunque pressoché illimitato.



La delusione per l'eventuale addio della BBC però sarà sicuramente lenito da una campagna trasferimenti da sogno. Una rivoluzione milionaria capace di stravolgere nuovamente gli equilibri del mercato e che vedrebbe spostarsi verso Madrid giocatori di prima fascia tutti insieme, come mai prima probabilmente. Il sogno di Florentino Perez è Neymar, un anno dopo il passaggio al Psg per 222 milioni. Il rapporto tra l'asso brasiliano e Parigi è complicato e le voci di un suo trasferimento al Real proseguono ormai da mesi, ma ovviamente non sarà facile anche perché il rapporto tra l'entourage di Neymar e Perez non è dei migliori. Pagando si risolve tutto nel calcio, ma serviranno 260 milioni solo per iniziare a parlarne sul serio.



Un po', ma comunque una cifra importante, verrà usata per riuscire a portare De Gea a Madrid dopo anni di corteggiamento. Il portiere spagnolo del Manchester United fu vicino ai Merengues già nel 2015, poi però il destino delle parti non si è incrociato per svariati motivi nelle sessioni di mercato successive. Niente Alisson, niente Donnarumma, la follia di mercato sarà fatta solo per il Red Devil. Cifra: "solo" 86 milioni di sterline e un accordo col giocatore che sarebbe già stato raggiunto.



Per completare la rivoluzione offensiva però serviranno altri due colpi, eventualmente per rimpiazzare Bale e Benzema. Qui i nomi si sprecano, ma uno dei favoriti è Eden Hazard. A fine 2017 il padre del fantasista belga si espresse così: "Non firma il rinnovo con il Chelsea, sta aspettando il Real" dando più di un semplice indizio sulle volontà del giocatore. Il contratto in scadenza nel 2020 rende la trattativa più che fattibile, lasciando vacante solo il posto da centravanti e smorzando le voci dell'interesse per Dybala. Non quelle su Icardi: il capitano dell'Inter è uno dei profili seguiti dal Real per il centro dell'attacco, ma la concorrenza non manca. Il sogno è Lewandowski, ma trattare col Bayern dopo gli eventi in campo degli ultimi anni non sarà facile; poi c'è Kane, l'uragano che sta infiammando l'Inghilterra.



Rivoluzione o meno, al Real Madrid possono stare sereni. Il tempo dei sogni non è finito, anzi.