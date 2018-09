RINNOVO ICARDI: NODI CLAUSOLA E INGAGGIO

22/09/2018

Trattativa in corso in casa Inter per il rinnovo di Icardi. Stando a Rai Sport, Ausilio avrebbe offerto un ingaggio di sei milioni di euro con un prolungamento di una stagione, ma l'attaccante nerazzurro e Wanda Nara vorrebebro arrivare almeno a sette milioni di stipendio. Da valutare, inoltre, resta anche il nodo clausola di rescissione, che da 110 milioni verrebbe alzata a 130 milioni.