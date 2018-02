Reina, la frase d'addio al Napoli: "Il calcio funziona così, oggi sei qui e domani lì"

25 febbraio 2018

La corsa di Pepe Reina al Napoli è giunta sul rettilineo finale. Prima, c'è uno scudetto da inseguire, un sogno da coronare. Poi, sarà il momento dell'addio. A 35 anni, dopo tre stagioni vissute sotto il Vesuvio, il portiere spagnolo, con il contratto in scadenza, lascerà Sarri per cercare fortuna altrove, probabilmente al Milan. Secondo quanto riportato da il Mattino, Reina avrebbe annunciato il suo addio alla maglia azzurra durante la festa di compleanno di sua figlia Grecia, celebrata qualche giorno fa in un noto ristorante.