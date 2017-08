Reina insiste per il Psg, ma il Napoli lo blocca

26 agosto 2017

Nonostante la soddisfazione per essersi qualificato per la Champions League, in casa Napoli c'è un motivo di grande preoccupazione. Che riguarda il presente di Pepe Reina. Il portiere, infatti, ha deciso di lasciare gli azzurri per accettare la ricca offerta del Psg: contratto biennale da quasi 4 milioni di euro a stagione più opzione per una terza. Una oroposta che de Laurentiis non vuole nemmeno avvicinare e per questo fa muro.