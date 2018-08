REBUS LAPADULA: L’UDINESE CERCA L’AFFONDO

17/08/2018

A poche ore dalla fine del mercato resta ancora incerto il futuro di Lapadula, per la punta del Genoa sono due le piste percorribili: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’Udinese starebbe provando a stringere i tempi, inserendo nell’affare anche l’esterno Ali Adnan nel caso in cui il Genoa non riesca a trovare il sostituto di Laxalt, ma resta viva anche l’ipotesi Frosinone.