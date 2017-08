REAL, ZIDANE: "NON SERVONO RINFORZI"

26 agosto 2017

Zinedine Zidane si accontenta del Real Madrid che ha a disposizione e, almeno a parole, non smbra volere rinforzi. "Abbiamo quattro difensori centrali, non abbiamo bisogno di altri rinforzi e questa situazione (fuori tre centrali, ndr) non accadrà di nuovo. Non servono nemmeno altri attaccanti, sono contento di quello che ho", ha detto l'allenatore francese.