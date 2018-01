REAL, ZIDANE: "MERCATO? PUO' SUCCEDERE DI TUTTO"

3 gennaio 2018

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, non ha escluso che il club possa intervenire a gennaio in sede di mercato per rinforzare la rosa. "Quel che è certo è che abbiamo la possibilità di tesserare giocatori fino al 31 gennaio, può accadere di tutto", ha evidenziato l'allenatore francese. E ancora: "Ciò che voglio è che nessun giocatore se ne vada, questo è certo".