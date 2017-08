REAL: ZIDANE "KOVACIC CHIAVE PER DYBALA? NEMMENO UN'IDEA"

7 agosto 2017

"Kovacic chiave per arrivare a Dybala? Dybala è un giocatore della Juve e Kovacic del Real: non possiamo fare niente, non è nemmeno un'idea". Parole del tecnico dei merengues in esclusiva a Premium Sport - Chi sarà il colpo di mercato del Real? C'è tempo fino al 31, ma ora siamo tutti concentrati sulla sfida contro il Manchester".