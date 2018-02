REAL, ZIDANE: "IL MIO LAVORO QUI NON E' FINITO"

2 febbraio 2018

Zinedine Zidane non getta la spugna. "Per la Liga non è finita", ha detto il tecnico del Real nella conferenza stampa ala vigilia del match di campionato contro il Levante. "E' un'altra partita importante per noi. Veniamo da due vittorie e quello che vogliamo è essere pronti e concentrati. Fisicamente stiamo bene, nel gioco stiamo bene e difensivamente stiamo bene, insomma stiamo migliorando. Il momento è un po' complicato - ha aggiunto - ma i miei giocatori sono sempre stati concentrati, mi fido di loro e del mio staff e dobbiamo solo pensare che non è finita. Ogni giorno sono qui con il massimo entusiasmo per fare del mio meglio. Non mi interessa cosa succederà il prossimo anno. Penso al presente e a preparare le partite. Voi parlate come se la Liga fosse già decisa ma io non ci credo. Mai dire mai nel calcio, cercheremo di vincere le nostre partite, a cominciare dalla prossima di Champions".