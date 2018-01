REAL, VISITE PER ICARDI? L'ENTOURAGE SMENTISCE

9 gennaio 2018

Il Daily Express in Inghilterra e Diariogol in Spagna: l'uno riprende l'altro e l'uno ingigantisce l'altro. Ne esce così - per riportare quanto ci è stato detto dall'entourage di Maurito Icardi - una colossale bufala. Nulla di vero, insomma, circa le presunte visite mediche che l'attaccante argentino dell'Inter avrebbe sostenuto col Real.