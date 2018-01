REAL, VINICIUS: "FOSSE PER ME STAREI AL FLAMENGO FINO AL 2019"

23 gennaio 2018

Acquistato dal Real Madrid per 45 milioni di euro quando aveva solo 16 anni, Vinicius potrebbe sbarcare in Spagna già la prossima estate, anche se la perla brasiliana frena. "Fosse per me resterei al Flamengo fino al 2019 per crescere e maturare" ha detto dopo aver segnato il gol vittoria contro la Cabofriense.