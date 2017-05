Real, tensione Zidane-Morata: sostituzione sgradita, niente stretta di mano

15 maggio 2017

Sicuramente è stato un ritorno a casa non felicissimo quello di Alvaro Morata. La stagione al Real non gli ha regalato le soddisfazioni personali attese: poco spazio, pochi minuti giocati e un rapporto con Zidane non facile. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, in occasione della sostituzione sgradita a inizio ripresa durante la sfida di Liga con il Siviglia. Al momento di uscire dal campo, come mostrano le immagini di As, l'ex juventino ha rifiutato di stringere la mano al tecnico. Un gesto che in Spagna ha chiaramente alimentato le voci circa un possibile divorzio a fine stagione. Per Morata, si sa, è forte il gradimento di Conte. Ma oltre a quello del Chelsea, c'è pure l'interesse del Milan: comunque vada, si prefigura un'estate calda.