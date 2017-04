REAL, PRONTA L'OFFERTA PER MBAPPE'

26 aprile 2017

Kylian Mbappè si sta affermando sulla scena europea con le sue giocate e la sua classe: per questo le big del calcio sono pronte a sfidarsi per lui. Secondo L'Equipe, il Real Madrid avrebbe pronta un'offerta per bruciare la concorrenza del Barcellona e strappare al Monaco il suo attaccante: I blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto addirittura 100 milioni di euro per il 18enne.