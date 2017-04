REAL, PER L'ATTACCO IL SOGNO E' GRIEZMANN

8 aprile 2017

Florentino Perez cambia obiettivo per l'attacco. Il presidente del Real sta pensando al futuro valutando il post-Ronaldo. E il profilo giusto potrebbe trovarsi proprio nella capitale spagnola: si tratta di Antoine Griezmann, attaccante francese in forza ai cugini dell'Atletico Madrid. Una conferma giunta ai microfoni di Rmc anche dal suo agente Eric Olhats: "A cercarlo non solo la squadra di Zidane anche Barcellona, Chelsea e Manchester City".