Real, per Hazard servono 226 milioni: in arrivo un trasferimento record

16/07/2018

Sono in arrivo giorni caldissimi sul fronte Eden Hazard , diventato l'obiettivo numero 1 del Real Madrid per sostituire Cristiano Ronaldo . Il belga, come ammesso da lui stesso, non vede l'ora di iniziare una nuova avventura con i Merengues ma bisogna fare i conti con il Chelsea , che non ha intenzione di fare alcuno sconto. Secondo quanto riferito dal Times, i Blues per l'attaccante vogliono 200 milioni di sterline, ovvero 226 milioni di euro .

L'addio di CR7 obbliga Florentino Perez a un colpo (almeno) in attacco, anche perché dopo tre anni di successi anche a Madrid c'è bisogno di un forte rinnovamento. Hazard è il prescelto per avviare un nuovo ciclo, ma con il Chelsea ha un contratto fino al 2020 e Abramovich non ha alcuna intenzione di privarsene così facilmente.



Il belga, dopo aver terminato il Mondiale al terzo posto, non ha usato giri di parole per manifestare le proprie intenzioni: "Dopo sei stagioni meravigliose al Chelsea è arrivato il tempo di provare qualcosa di diverso. Posso decidere se voglio restare a Londra o andare via, ma l'ultima parola spetterà comunque al Chelsea. Voi sapete qual è la mia meta preferita". L'ultimo riferimento è ovviamente al Real Madrid, che però deve prepararsi a uno sforzo importante, probabilmente storico. I Blues, infatti, per venderlo chiedono 226 milioni di euro: quattro milioni in più della clausola pagata un anno fa dal Psg per Neymar. Il terremoto CR7 avrà conseguenze clamorose.