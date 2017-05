REAL, PEPE VICINO AL PSG

9 maggio 2017

Il difensore del Real Madrid Pepe continuerà a giocare in Europa. Secondo i media spagnoli il giocatore è a un passo dalla firma con il Paris Saint Germain. Il portoghese, che vuole disputare il suo ultimo Mondiale in Russia, ha rifiutato le offerte provenienti da Cina e Turchia, per restare nel giro della nazionale.