REAL, PEPE NON RINNOVA: CI SONO PSG E CITY

5 aprile 2017

A 34 anni e dopo 10 passati con la maglia del Real Madrid, Pepe non rinnoverà il suo contratto con i merengues. Il portoghese ha già ricevuto offerte dalla Cina (l'Hebei Fortune di Pellegrini ha proposto 12 milioni a stagione) ma per non rischiare la convocazione ai Mondiali di Russia 2018 potrebbe decidere di restare in Europa, dove potrebbe essere accolto a braccia aperte da PSG o Manchester City.