REAL, NAVAS RISCHIA IL POSTO

8 febbraio 2017

Keylor Navas ha incassato 22 gol in 20 partite. Troppi per il Real, che a giugno potrebbe cercare un nuovo portiere all'altezza della situazione. Il nome più caldo al momento resta quello di Hugo Lloris, che ha rinnovato col Tottenham a dicembre, ma può liberarsi con la clausola. In alternativa restano sempre valide anche le pista David de Gea e Thibaut Courtois, con Gianluigi Donnarumma sullo sfondo.