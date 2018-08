REAL, MODRIC INCONTRA PEREZ

16/08/2018

Per i tifosi dell'Inter il sogno Modric non è ancora svanito del tutto. A Madrid in serata è infatti in programma un incontro tra il giocatore e i dirigenti del Real. Nel vertice il croato dovrebbe ribadire la sua voglia di cambiar aria, chiedendo di essere liberato. Una faccia a faccia che i nerazzurri ossevano con grande attenzione, anche se la strada dell'addio perà resta in salita. Soprattutto perché Florentino Perez non sembra affatto intenzionato ad assecondare il calciatore.