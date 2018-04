Real Madrid, sarà rivoluzione: la lista della spesa di Perez

11 marzo 2016

A Madrid, sponda Real , si prepara il ribaltone. Sarà un'estate calda quella di Florentino Perez e Zinedine Zidane , che rivolteranno la squadra per cercare di battere il Barcellona delle meraviglie. Sul taccuino del Real ben 12 giocatori : oltre a Paul Pogba , sognato da mezza Europa, anche i tormentoni De Gea, Neymar e Lewandowski più altri outsider come Hazard e Marquinhos. Tra le probabili cessioni Isco, James e CR7 .

Secondo Marca, la rivoluzione partirà dai pali. Si farà un nuovo tentativo per David De Gea, sfumato proprio negli ultimi minuti dello scorso calciomercato estivo per questioni burocratiche, offrendo 40 milioni di euro al Manchester United. Davanti all'olandese, confermati Pepe e Sergio Ramos, serviranno un centrale e un laterale sinistro. Per il primo ruolo si pensa a Marquinhos (Paris Saint Germain), Laporte (Bilbao) o Stones (Everton) mentre sulla fascia ecco l'opzione Ricardo Rodriguez del Wolfbsurg dato che il Bayern non vorrebbe lasciar partire Alaba.

A centrocampo con Modric e Kroos sono due i nomi a stuzzicare Perez. Paul Pogba, la Juventus non parte da offerte inferiori a 80 milioni di euro, e Eden Hazard, che però prima dovrà essere valutato da Conte nel nuovo Chelsea. L'alternaitva è Sanè (Schalke 04). Probabile la partenza di Isco, si ascolteranno offerte per James Rodriguez.

Infine, l'attacco dei sogni con Neymar-Lewandowski-Aubameyang. Se per convincere il Dortmund a lasciar partire la punta gabonese basterà offrire una bella sommetta, più difficile strappare brasiliano e polacco a Barcellona e Bayern Monaco. Ma se Cristiano Ronaldo andasse al Psg (e Benzema, amicissimo del portoghese, decidesse di seguire Ancelotti in Germania), tutto diventerebbe più semplice. Ma poi chi lo dice a Bale di stare in panchina?