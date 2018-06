Real Madrid-Ronaldo, la trattativa per il rinnovo prevede bonus da record

9 giugno 2018

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidersi. Dalle parole pronunciate al termine della finale di Champions vinta contro il Liverpool, alle indiscrezioni che lo vorrebbero sempre più convinto dell'idea di cambiare aria . Il Real Madrid , però, non non vuole perdere il suo fuoriclasse e, secondo quanto riportato da Cadena Ser, ha pronto un "piano d'attacco" per ottenere la firma del portoghese su un contratto da record. Oltre alla base fissa, fissata a 25 milioni di euro , ci sarebbero altri 7,5 milioni di bonus a ingolosire il Pallone d'Oro portoghese.

L'obiettivo è quello di portare l'asticella a 32,5 milioni all'anno con 7 bonus differenti:

2 milioni per la vittoria della Champions League:

1,5 milioni per la vittoria della Liga

1 milione per la vittoria della Copa del Rey

1 milione per la vittoria del premio The Best FIFA

1 milione per la vittoria del premio Pallone d'Oro

Mezzo milione per il titolo di Pichichi della Liga

Mezzo milione legato a un minimo di partite stagionali