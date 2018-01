Real Madrid-Ronaldo, aria d'addio: CR7 vuole il Manchester United

15 gennaio 2018

Non è un momento semplice per il Real Madrid , che dopo aver vinto tutto negli ultimi due anni sta ora attraversando una crisi che non risparmia nessuno. La squadra è scivolata a -19 dal Barcellona , Zidane è sempre più in bilico e il giocatore più importante, Cristiano Ronaldo , ha intenzione di lasciare il club a fine stagione. A riferirlo è "As", secondo cui il portoghese si sente ingannato dalle promesse di rinnovo mai mantenute da Florentino Perez .

Dopo la Champions vinta con la Juve - scrive As -, CR7 ha ricevuto da Florentino Perez la promessa di un adeguamento del contratto, che al momento scade nel 2021 e garantisce al 5 volte Pallone d'oro 21 milioni di euro netti a stagione. Un accordo firmato nel novembre 2016 e certamente molto ricco, ma non ai livelli di Messi (50 milioni) e Neymar (36 milioni). Le garanzie (a parole) di Perez, però, non si sono ancora concretizzate e Ronaldo ora si sente ingannato, tanto da aver deciso di lasciare il Madrid a fine stagione.



In Spagna da giorni parlano del possibile trasferimento di CR7 al Psg, magari in cambio di Neymar con conguaglio in favore dei parigini. Un'opzione scartata però da As, secondo cui il portoghese vuole tornare al Manchester United e chiudere la carriera dove tutto - o comunque il meglio - è cominciato.