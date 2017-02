REAL MADRID, PRONTO L'ASSALTO A SERGIO AGUERO

4 febbraio 2017

Secondo quanto scrive il tabloid inglese Mirror, il Real Madrid sarebbe pronto ad investire la prossima estate una cospicua cifra per riportare in Spagna Sergio Aguero, questa volta sponda "Merengues". L'argentino non ha un buon rapporto con il tecnico Pep Guardiola e potrebbe decidere di andarsene dal Manchester City.