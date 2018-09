REAL MADRID, POSSIBILE IL RITORNO DI JAMES

18/09/2018

Potrebbe chiudersi dopo due anni l'avventura di James Rodríguez al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Kicker, infatti, il colombiano, prelevato dal Real Madrid in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto fissato a 42 milioni di euro, potrebbe salutare la Baviera la prossima estate. Il colombiano non sarebbe intenzionato a continuare l'avventura in Bundesliga e, essendo ancora legato ai blancos, starebbe valutando seriamente un ritorno al Bernabéu.