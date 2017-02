REAL MADRID, PIACE FEKIR: SU DI LUI CI SONO MILAN E JUVE

9 febbraio 2017

Secondo quanto appreso da Ok Diario, Zizou Zidane avrebbe scelto Nabil Fekir come rinforzo del Real Madrid per la prossima stagione. Il centrocampista del Lione ha un contratto fino al 2020 con il club transalpino, la cui gioielleria è da sempre molto cara. Sul marocchino ci sarebbe anche la Juventus ed il Milan, con il ds in pectore Massimiliano Mirabelli che lo ha più volte visionato.