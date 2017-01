REAL MADRID, PEPE: ACCORDO CON L'HEBEI CHINA FORTUNE

25 gennaio 2017

Nuovo colpo cinese in arrivo. Secondo quanto riporta la radio spagnola Cadena Cope, il centrale difensivo del Real Madrid Pepe, il cui contratto con le merengues era in scadenza al termine della stagione, avrebbe trovato l'accordo per trasferirsi in Cina, nell'Hebei Fortune, squadra in cui militano anche Mbia, Gervinho e Lavezzi. Il portoghese guadagnerà circa 15 milioni di euro con il suo nuovo club. Nelle ultime settimane Pepe è stato proposto anche alla Juventus, ma la società bianconera non era convinta del giocatore per età ed ingaggio.