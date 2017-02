Real Madrid: occhi puntati su Dzeko

8 febbraio 2017

L'exploit di Edin Dzeko, capocannoniere del campionato Italiano con 17 gol dopo la doppietta alla Fiorentina, non lascia di certo indifferenti i grandi club europei. Come riporta l'edizione online di 'As', l'attaccante della Roma è finito di sicuro nel mirino del Real Madrid, alla ricerca di un attaccante di peso in vista dei possibili addii di Benzema e Morata. Zidane starebbe spingendo molto per l'arrivo alla sua corte del bosniaco.