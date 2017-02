REAL MADRID, OBIETTIVO DZEKO

8 febbraio 2017

Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid ha in programma una vera e propria rivoluzione in attacco. In uscita c'è Benzema ed anche Morata non sembra sicuro di rimanere. Tra i nomi papabili per sostituirli c'è Pierre Aubameyang ma soprattutto Edin Dzeko, che Zizou Zidane "vede" tra Cristiano Ronaldo e Bale.