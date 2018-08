REAL MADRID: O MBAPPE' O NESSUN ALTRO

25/08/2018

Dopo aver bussato, questa estate, alla porta del PSG per Neymar e aver perso un secco "no", Florentino Perez potrebbe tornare alla carica per tentare il colpo Mbappè. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli il gioiellino francese sarebbe l'unico desiderio del presidente del Real Madrid. O Mbappè o nessun altro.