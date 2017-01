REAL MADRID, NO DI ZIDANE A AUBAMEYANG

11 gennaio 2017

Secondo Sport Bild, Zinedine Zidane avrebbe bocciato l'arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang. L'allenatore del Real Madrid ritiene di essere già abbastanza coperto in attacco e avrebbe espresso le sue perplessità nella riunione con la dirigenza del club nel quale sono state pianificate le linee guida per il mercato. La punta del Borussia Dortmund ha un contratto in scadenza nel 2020 e piace anche a PSG e City.