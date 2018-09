REAL MADRID, LOPETEGUI VUOLE MARCOS ALONSO

03/09/2018

Le prestazioni poco esaltanti di Marcelo in questo inizio di stagione hanno convinto Julen Lopetegui a cercare un valido sostituto. L'allenatore del Real Madrid ha già in mente il nome: Marcos Alonso, recentemente convocato in nazionale dal suo successore Fernando Hierro. Il Chelsea valuta l'ex viola intorno ai 60 milioni di euro, ma per i Blancos non sarebbe un problema.